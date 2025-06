Prati, cittadini esasperati per la criminalità. Colosimo: "Aggressioni all'ordine del giorno"

19 giugno 2025 a

I ragazzi di "Noi siamo Roma", insieme al vice coordinatore Regionale della Lega, Tony Bruognolo, hanno incontrato ieri residenti e commercianti del quartiere Prati e messo insieme le testimonianze allarmanti di chi vive e lavora nella zona. "Cuore pulsante della Capitale ma oggi teatro quotidiano di episodi di criminalità, fra scippi e rapine. Durante un volantinaggio mirato alla sensibilizzazione del problema sicurezza, hanno raccolto le testimonianze allarmanti e dialogato con chi vive e lavora in zona: borseggi e aggressioni sono ormai all'ordine del giorno, messi in atto da vere e proprie bande organizzate che agiscono impunite", ha dichiarato in una nota Nicola Colosimo del movimento civico "Noi siamo Roma".

"I cittadini hanno accolto con entusiasmo e gratitudine - si legge -, ma al tempo stesso hanno raccontato la loro esasperazione e la crescente sensazione di abbandono da parte delle istituzioni capitoline. La sicurezza, hanno ricordato, non è un lusso, ma un diritto fondamentale. Non possiamo tollerare che interi quartieri di Roma diventino zone franche, dove regna l'anarchia e i cittadini lasciati soli. Senza sicurezza non c'è libertà: è tempo di decisioni e azioni per riportare l'ordine e la legalità nella nostra città".