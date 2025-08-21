Milano, via allo sfratto del Leoncavallo. Salvini: "Illegalità tollerata, ora si cambia"

21 agosto 2025 a

a

a

È stato eseguito a sorpresa, nella mattina di oggi, lo sfratto dello storico centro sociale Leoncavallo, situato in via Watteau, nel quartiere di Greco di Milano. Uno sgombero atteso dal 2003 su richiesta della proprietà, ma mai eseguito e rinviato per oltre 130 volte. Poco prima delle 9, l'ufficiale giudiziario con la collaborazione della polizia di Stato ha fatto accesso nell'ex cartiera. All'interno dei locali non c'era nessuno.

Monfalcone, espulso il bengalese che ha minacciato di morte l'ex sindaca Cisint

Il primo commento, carico di soddisfazione, è del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini. "Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!", ha scritto il vicepremier e leader della Lega su X.