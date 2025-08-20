Monfalcone, espulso il bengalese che ha minacciato di morte l'ex sindaca Cisint

20 agosto 2025 a

a

a

La Polizia di Stato di Gorizia, con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia, ha notificato ieri un decreto del questore di Gorizia di diniego all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e, contestualmente, il provvedimento di espulsione del prefetto di Gorizia al cittadino di origini bengalesi residente nel comune di Monfalcone che ha minacciato l'ex sindaca di Monfalcone e ora parlamentare europea Anna Maria Cisint dicendole che le avrebbe tagliato la gola e simulando il gesto.

Vannacci al contrattacco: "Animalisti denunciatemi". E posta la foto della cernia al forno

Nei giorni scorsi, l'uomo, come riportato da numerosi organi di stampa locali e nazionali, ha proferito frasi contenenti minacce di morte indirizzate alla eurodeputata della Lega, già sindaco di quel comune. La sua condotta, alla quale si aggiungono precedenti episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, ha determinato nei confronti del cittadino straniero il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (istanza peraltro già carente sotto il profilo della documentazione da produrre) e l'adozione del provvedimento espulsivo poiché privo di titolo autorizzatorio a permanere sul territorio nazionale.

Sala e i voti islamici. Le campagne elettorali di Pd e M5S in moschea

L'azione combinata tra gli Uffici di Polizia di Gorizia e Venezia ha consentito di notificare i provvedimenti poco prima che lo stesso si accingesse a lasciare l'Italia con un volo in partenza dall'Aeroporto di Venezia con destinazione Doha, "consentendo di evitare ulteriori pregiudizi per l'ordine e la sicurezza pubblica". Lo si legge in una nota.