Leoncavallo sgomberato, Piantedosi: "Tolleranza zero verso le occupazioni abusive"

Lo sgombero del Leoncavallo "segna la fine di una lunga stagione di illegalità". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato la notizia dell'esecuzione dello sfratto dello storico centro sociale milanese, dove questa mattina polizia e carabinieri sono entrati a sorpresa con l'ufficiale giudiziario. "Per trent’anni quell’immobile è stato occupato abusivamente. E al danno si è aggiunta la beffa: lo Stato costretto persino a risarcire i danni dell’occupazione. Oggi finalmente viene ristabilita la legalità", ha tuonato il titolare del Viminale, ribadendo poi la linea del governo in merito alle occupazioni abusive: "Tolleranza zero". Un impegno che l'esecutivo ha preso fin dal suo insediamento e di cui oggi si vedono già i frutti. "Dall’inizio del nostro mandato sono già stati sgomberati quasi 4.000 immobili, tra alloggi di edilizia residenziale pubblica ed edifici di particolare rilievo. Lo sgombero del Leoncavallo è solo un altro passo di una strategia costante e determinata che porteremo ancora avanti", ha puntualizzato Piantedosi.

Il Leoncavallo è stato sgomberato dopo più di 130 tentativi andati a vuoto e dopo numerosissimi atti di resistenza da parte degli occupanti. Poliziotti e carabinieri si sono presentati nel centro sociale di via Watteau, occupato dal 1994, e hanno liberato gli spazi, dove però non hanno trovato nessuno. A esultare per primo del blitz a sorpresa è stato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini. "Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!", ha digitato su X entusiasta. Dello stesso avviso anche la deputata di Fratelli d'Italia, Grazia Di Maggio. "Dopo un lungo periodo di abusi e violenze perpetrate in più occasioni dagli occupanti, lo Stato riafferma il principio di legalità e tutela finalmente i diritti dei legittimi proprietari. È la conferma che per il governo Meloni la legge è uguale per tutti", ha dichiarato.