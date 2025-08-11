Torino, gli occupano casa mentre è in vacanza. Ma grazie al Decreto Sicurezza rischiano l'arresto

11 agosto 2025 a

Gli occupanti non possono più agire incontrastati e il Decreto Sicurezza, osteggiato a lungo dalla sinistra, dà già i suoi frutti mettendo alle strette e punendo i malviventi che si impossessano illegalmente delle case altri. L'ultimo caso si è verificato a Torino. Un uomo è stato chiamato dai vicini di casa mentre era in vacanza all'estero e allertato sulla presenza di alcune persone nella sua abitazione. “Ma non sei in ferie? Guarda che c’è gente in casa tua”, gli hanno detto. Il proprietario dell’appartamento in corso Brescia, a quel punto, ha chiamato subito i carabinieri che, giunti sul posto, gli hanno dato la brutta notizia.

Alcuni ragazzi, giovanissimi, avevano abbattuto la porta di casa e avevano occupato l’alloggio. Raggiunti dalle forze dell'ordine, gli occupanti non hanno opposto resistenza e sono stati condotti in caserma. La novità rispetto al passato è che, grazie al Decreto Sicurezza, chi occupa con violenza immobili destinati al domicilio di altri rischia l’arresto dai due ai sette anni. Il quartiere dove è avvenuto l’episodio è Barriera di Milano - Aurora, lo stesso a forte presenza straniera dove nelle scorse settimane si sono verificati gli accoltellamenti per motivi di spaccio, che hanno provocato la morte di due immigrati.

