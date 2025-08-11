Salis, gli auguri di buone ferie anticapitaliste dell' "affaticata" eurodeputata

Christian Campigli 11 agosto 2025 a

Non c’è nulla di male nell’andare in vacanza, nel cercare un po’ di riposo, magari in belle località, in mare o in montagna. Ma la retorica dell’anno difficile, della stanchezza e dello stress quando si è parlamentari europei, lautamente pagati con i soldi dei contribuenti non è particolarmente elegante. Specialmente se ci si è elevati ad essere il paladino degli ultimi, dei diseredati, nonché la nuova stella cometa della sinistra italiana. L’ultimo post di Ilaria Salis, pubblicato ieri pomeriggio, lascia davvero perplessi. «Finalmente qualche giorno di vacanza - esordisce così, con tanto di cuoricino l’ex ospite delle patrie galere ungheresi - È stato un anno intenso, e il prossimo non sarà da meno». Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alla richiesta di revoca della sua immunità parlamentare, che, in un amen, farebbe ripartire il processo che l’ha vista coinvolta con la Banda del Martello. Poi, immancabile, è scattato il pistolotto sulla crisi dell'Occidente, dell'economia e sul caro vita.

«Purtroppo in Italia, con stipendi da fame e un capitalismo straccione, sempre più persone non possono permettersi una vacanza, neanche breve, neanche in piena estate. Molte altre sono costrette a vacanze lampo, inventando simille stratagemmi per spendere il meno possibile e facendo molte rinunce. E questo è inaccettabile: un degno riposo estivo non deve essere un privilegio, ma un diritto». In effetti non tutti gli italiani arrivano a stipendi che superano i diecimila euro al mese. «Quando avremo capito che i veri problemi del paese non sono i migranti o il reddito di cittadinanza e ci uniremo nella lotta, vedrete, tutti potranno permettersi le sacrosante ferie e tutte vivremo meglio». Al lungo post è allegata anche una foto della donna che occupava le case (altrui): maglietta rossa, short di jeans, ciabatte e una zaino in spalla. Il tutto immersa nella natura di una località di alta montagna. Ah, non ci sono davvero più i compagni di una volta.