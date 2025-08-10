La sinistra "amica" di Hijazi e Hannoun. Non potevano non sapere chi fossero

Giulia Sorrentino 10 agosto 2025 a

La sinistra non poteva non sapere chi fosse Mohammed Hannoun. Il giro attorno a lui è molto più ampio di quello che chiunque si aspetti e sì, le avvisaglie c’erano, ma tutti hanno finto di non vederle. Abbiamo denunciato sulle pagine del Il Tempo che, dopo i volti dei 5 Stelle, sono comparsi anche quelli del Pd, ritratti in selfie con uomini ritenuti vicino ad Hamas. Regna il silenzio da parte della sinistra fin dall’inizio dell’inchiesta: sia quando abbiamo denunciato la vicinanza a questi soggetti degli altri membri del campo largo, che dopo aver fatto i nomi dei volti del Pd. Il Movimento 5 Stelle ha invitato Sulaiman Hijazi all’evento organizzato da Stefania Ascari per la presentazione del report di Francesca Albanese, ritratta in un selfie proprio con Hijazi. Prima la foto che vede il palestinese accanto al leader Giuseppe Conte, poi alla Ascari, la quale si è rifiutata in più occasioni di rispondere alle nostre domande, che abbiamo provato a rivolgerle personalmente e telefonicamente.

Ora gli altri membri della sinistra. Ma i volti del Pd non si sono fatti fotografare solo con Suleiman Hijazi, come nel caso di Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti, odi Roberto Fico, futuro candidato governatore dell’area dem alle regionali di novembre in Campania. C’è chi è era proprio con Mohamed Hannoun: Marco Furfaro, fedelissimo di Elly Schlein, Laura Boldrini del Pd, Nicola Fratoianni, numero uno di Avs. C’è anche chi, come Ghali, nel 2024 ha ricevuto il premio dall’Api, Associazione Palestinesi in Italia, guidata da Hannoun, anche se lo staff del cantante ci ha tenuto a precisare: «Nessuna premiazione né cerimonia, solo un regalo come molti altri». Le sanzioni Usa sono arrivate nel 2024, anno in cui il dipartimento del Tesoro ha inserito nella blacklist tre individui e un ente di beneficenza fittizio, ritenuti importanti sostenitori finanziari internazionali di Hamas. Tra le persone sanzionate anche Mohammad Hannoun, che ha fondato la Abspp, secondo le autorità americane «un ente di beneficenza fittizio in Italia che apparentemente raccoglie fondi per scopi umanitari, ma in realtà aiuta a finanziare l’ala militare di Hamas». Non solo, anche l’Associazione Benefica La Cupola d’Oro, con sede in Italia, fondata da Hannoun, è stata sanzionata dagli Usa: «Il 7 ottobre 2024, il Tesoro ha designato Hannoun per aver materialmente assistito, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico, o beni o servizi a sostegno di Hamas.

La Cupola d’Oro è un’organizzazione benefica fittizia creata per sostenere Hamas». Un uomo che, tre giorni dopo l’eccidio del 7 ottobre 2023, durante una manifestazione pro-Palestina nei pressi di Piazza Duomo a Milano, aveva dichiarato ai microfoni di Rai 3 che l’attacco di Hamas era «legittima difesa». Ma chi era accanto a lui, chi lo vedeva, chi lo frequentava, non poteva non sapere chi fosse, a meno di non essere riuscito a leggere nessun organo di stampa che abbia trattato l’argomento. Era il 2023 quando Israele chiedeva, con l’accusa di finanziamento al terrorismo, il sequestro di 500 mila euro presenti in Italia, raccolti da Hannoun. Fondi che, a detta del Ministero della Difesa israeliano, erano «di proprietà, o comunque sono una ricompensa, di un’organizzazione terroristica». Pertanto, «vanno sequestrati».

Ma non è stata quella l’unica occasione in cui l’Italia e il resto del mondo erano stati avvisati: più volte sono arrivate segnalazioni di movimenti strani delle associazioni di Hannoun, in particolare di denaro, segnalando, come avvenuto a fine 2021, una serie di anomalie. Sono anni che si parla di lui, delle sue associazioni, della sua vicinanza ad Hamas, nonché dei suoi collaboratori, eppure, davanti alla domanda più semplice del mondo, nessuno ci ha ancora detto come sono andate le cose: non siamo più davanti a un solo individuo, ma a diversi esponenti del Parlamento italiano che hanno intrattenuto rapporti con loro. Perché? Quando? Da quanto? Domandare è lecito, soprattutto davanti a fatti così eclatanti.