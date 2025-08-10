Ponte sullo Stretto, Salvini: "Il contrario del reddito di cittadinanza. I no a sinistra? Ideologici"

10 agosto 2025 a

È un Matteo Salvini soddisfatto e muscolare quello che, interrogato sull'ok del Cipess (il comitato interministeriale) al progetto definitivo al ponte sullo Stretto di Messina, parla di "una delle maggiori soddisfazioni della mia storia politica". "Nel 2018 mi dicevano che non sarei riuscito a fermare gli sbarchi, non c'era mai riuscito nessuno. Fatto. Fino a ieri mi dicevano che non sarei riuscito a far partire i cantieri del Ponte. Fatto", afferma con nettezza di parole il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Un'opera, ribadisce Salvini, importante "non per me", ma "per tutto il Paese. Abbiamo acceso l'interesse mondiale per un'opera unica che genererà 23 miliardi di Pil da Nord a Sud, richiamando investimenti, lavoro e turismo. Con il via libera, abbiamo raccolto i frutti di quasi tre anni di lavoro, pensi alle Olimpiadi Milano-Cortina e agli investimenti senza precedenti nelle ferrovie". Il leader del Carroccio si dice "dispiaciuto ma non sorpreso dai troppi no ideologici" incassati nel corso degli anni e raccolti tutt'ora per aver sempre caldeggiato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

A sinistra, secondo il vicempremier, "c'è chi tifa contro il Ponte perché pensa di danneggiare la Lega", ma il collegamento tra Calabria e Sicilia "sarà un successo per tutti". Ne sono prova i pareri di quelle persone "libere e pragmatiche" come Fuksas e Pigliaru che hanno espresso parere favorevole. "Io voglio andare fino in fondo. Voglio che l'Italia non si accontenti, che i nostri figli abbiano un futuro, che torniamo ad essere i numeri uno al mondo come in passato", assicura Salvini. Poi mette i punti sulle i: "La lega ha sempre contestato l'assistenzialismo, la spesa improduttiva che condannava il Sud a vivere di sussidi e non di lavoro. Il Ponte, al contrario, è un'opera che attira investimenti e ricchezza, esattamente come lo è stata a suo tempo l'Autostrada del Sole. Il Ponte è esattamente l'opposto del reddito di cittadinanza o della Cassa del Mezzogiorno. E farà felici anche le regioni del Nord".