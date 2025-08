Caso Almasri, Nordio "sconcertato" dall'Anm: inaccettabile invasione

05 agosto 2025 a

a

a

"Sono sconcertato dalle parole di un presidente Anm considerato, sino ad ora, equilibrato. Non so come si permetta di citare la mia capo di gabinetto, il cui nome per quanto almeno mi risulta, non è citato negli atti. In caso contrario dovrei desumere che Parodi è a conoscenza di notizie riservate". Lo afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio replicando al presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati (Anm) sul caso Almasri. "Quanto all'aspetto politico, considero queste affermazioni, fatte da un autorevole rappresentante Anm, una impropria ed inaccettabile invasione di prerogative istituzionali", conclude.

Sabino Cassese: "Alcuni magistrati pensano di educare. Superare le correnti"

Il riferimento è alle parole di Parodi a Radio Anch'io, in relazione al caso Almasri. Se finisse a processo la capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, che non e' una deputata, il processo potrebbe coinvolgere indirettamente anche i ministri? "Un processo dove vengono accertati, magari in via definitiva, certi fatti ha evidentemente una ricaduta politica, neanche tanto indiretta, sulle persone coinvolte", ha detto il presidente dell'Anm mentre continua la polemica sulla scelta del tribunale dei ministri che ha chiesto l'archiviazione per la premier Giorgia Meloni. Richiesta di Autorizzazione a procedere alle porte, invece, per i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e per il sottosegretario Alfredo Mantovano. su caso del generale libico Osama Almasri.