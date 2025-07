Giustizia, Gasparri: «Avanti con la riforma. Questa maggioranza non si fa intimidire»

Il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri «Siamo di fronte all'ennesimo attacco delle toghe rosse»

Edoardo Sirignano 21 luglio 2025

«Non ci facciamo intimidire da qualche togato che si vende come padrone della giustizia, pur essendone un usurpatore. La riforma della giustizia sarà approvata martedì. Sono certo che la stragrande maggioranza dei giudici, si sentirà rincuorata da un cambiamento epocale e saranno finalmente isolati quei manipolatori che non perdono occasione per utilizzare le sentenze come clava». A dirlo il capogruppo di Forza Italia in Senato Maurizio Gasparri.

Domani in Aula il ddl Nordio. La Procura di Palermo, qualche giorno prima, impugna l’assoluzione di Salvini su Open Arms. Che idea si è fatto rispetto a questa strana coincidenza temporale?

«Evidentemente qualcuno dirà che sarà un caso, ma in Italia, purtroppo, è una costante. Attacchi di questa natura ci sono sempre stati e ora si rinnovano, probabilmente, per dare un chiaro messaggio alla politica. Non dimenticheremo mai quello che è stato fatto a Berlusconi e a tutto il centrodestra. Nel caso specifico di Salvini, basterebbe leggere quanto proposi all’Aula del Senato, ovvero le stesse cose che poi ha deciso quel tribunale che lo ha assolto. Peccato che un voto fazioso di grillini e Pd ha deciso che si spendessero inutilmente soldi dello Stato».

Che ne pensa, quindi, dell’ultimo ricorso?

«Siamo di fronte all’ennesima provocazione, così come lo erano le minacce a Nordio per quanto riguarda il caso del libico Almasri, non pericoloso in Germania e ricercato in Italia. Il tutto nel giro di ventiquattro ore».

Tutti questi attacchi vi impensieriscono?

«Assolutamente no! Voteremo nel pomeriggio, in modo compatto, la seconda lettura della riforma, ovvero quella su separazione delle carriere e riforma del Csm».

In particolare su quest’ultimo punto, diversi i magistrati che non si ritrovano con il cambiamento voluto dalla maggioranza…

«Il Csm non è più quello raccontato nei libri di Palamara. Detto ciò, ci sono ancora delle correnti, manovrate dalla sinistra e dai suoi capi, che vogliono dare le carte. Ecco perché questa svolta voluta dal centrodestra non piace a qualcuno».

Ritornando alle ultime vicende d’attualità, i progressisti non perdono secondi per attaccare Salvini, mentre difendono Sala e la sua amministrazione. Non le sembra un controsenso?

«Questa sinistra, purtroppo, riesce a fare ancora peggio. Mi viene da ridere quando sento Graziano del Pd dire che bisognerà attendere l’interrogatorio per effettuare valutazioni sul caso Milano. Questa procedura garantista, a cui fa riferimento, l’ha voluta quel centrodestra che oggo definisce il male assoluto».

Cosa ne pensa Gasparri di quanto è accaduto nel capoluogo lombardo?

«L’amministrazione Sala è, senza ombra di dubbio, un fallimento politico. Forza Italia, a differenza di qualche compagno, però, non emette sentenze. Restiamo garantisti sempre e nei confronti di tutti. Altresì non possiamo non essere solidali con quelle imprese e quelle famiglie lasciate nell’incertezza dalla confusione provocata dall’esecutivo che guida Palazzo Marino. C’è gente che ha pagato la casa e non sa se potrà mai averla. Non siamo tra quelli che invocano le dimissioni di Sala, ma certamente non possiamo non constatare il declino di chi aspirava a diventare "federatore" del campo largo».

Qualcuno, invece, invoca un passo indietro del ministro Salvini?

«Matteo Salvini è innocente. Non capisco, quindi, perché si possa solo pensare a un’ipotesi del genere. Siamo di fronte, ripeto, dinanzi all’ennesimo attacco telecomandato di qualche toga rossa. Per fortuna, a brevissimo, con la nostra riforma, tutto ciò non si ripeterà più».

È mai stato vittima delle correnti progressiste della magistratura?

«Anche io ho subito un processo ingiusto da parte della Procura di Roma, guidata da Rossi e Pignatone. Non lo dimenticherò mai. In particolare su quest’ultimo, nei prossimi giorni, uscirà qualcosa di molto interessante».