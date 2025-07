Meloni a Netanyahu: Gaza, situazione ingiustificabile. Piena sintonia con Mattarella

30 luglio 2025 a

a

a

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il primo ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu.La premier ha insistito sulla necessità di porre immediatamente fine alle ostilità, a fronte di una situazione a Gaza che - ha sottolineato - "è insostenibile ed ingiustificabile". La conversazione ha costituito anche l'occasione per ribadire l'urgenza indifferibile di garantire un accesso umanitario pieno e senza ostacoli alla popolazione civile, rinnovando l'impegno dell'Italia in tale ambito, tramite l'iniziativa Food for Gaza. Grazie all'impegno italiano saranno accolti ulteriori 50 civili palestinesi e verrà predisposto il lancio di aiuti per la popolazione di Gaza.

La sceneggiata di Bonelli e Fratoianni. Striscione pro Gaza in Parlamento

Sintonia piena su Gaza tra la premier e il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha affrontato l'argomento nel suo discorso per la cerimonia del Ventaglio, al Quirinale. L'inquilino del Colle - che si dice preoccupato dal riaffiorare, "gravissimo", di episodi di antisemitismo, "che si alimenta anche di stupidità" - è molto duro anche nei confronti di Israele. La situazione a Gaza, dice chiaro, "diviene, di giorno in giorno, drammaticamente più grave e intollerabile", e accusa la strategia messa in campo dal Governo di Netanyahu, mettendo uno dietro l'altro gli episodi drammatici avvenuti negli ultimi giorni.

Mattarella: "Mosca ha demolito l'equilibrio della pace". Il suo nome nella lista nera del Cremlino

"L'incredibile bombardamento della Parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza è stato definito un errore. Da tanti secoli, da Seneca a Sant'Agostino, ci viene ricordato che 'errare humanum est, perseverare diabolicum' - sottolinea -. Si è parlato di errori anche nell'avere sparato su ambulanze e ucciso medici e infermieri che si recavano per dar soccorso a feriti sui luoghi più tragici dello scontro, nell'aver preso a bersaglio e ucciso bambini assetati in fila per avere acqua, per l'uccisione di tante persone affamate in fila per ottenere cibo, per la distruzione di ospedali uccidendo anche bambini ricoverati per denutrizione. È difficile, in una catena simile, vedere una involontaria ripetizione di errori e non ravvisarvi l'ostinazione a uccidere indiscriminatamente", l'affondo.