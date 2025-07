Meloni in Etiopia, cori da stadio al suo passaggio: il video che provoca un travaso di bile a sinistra

29 luglio 2025 a

La premier Giorgia Meloni, ha partecipato in Etiopia al vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi alimentari, appuntamento istituzionale nel quale tra le altre cose insieme al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali si è recata a Jimma per verificare lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione del lago Boye, bacino artificiale creato in passato dalla collettività italiana locale e poi lasciato in stato di abbandono, prospiciente la città nella regione dell'Oromia. La premier per l'occasione è stata accolta da un tifo da stadio al coro di "Meloni, Meloni", un entusiasmo immortalato dai video e destinato a provocare un travaso di bile nell'opposizione... Le immagini di Vista.