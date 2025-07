Sanità in Emilia-Romagna allo sbando, l'affondo di Fratelli d'Italia è senza precedenti

28 luglio 2025 a

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Tagliaferri, ha parlato così nel commentare la decisione della Giunta De Pascale “di revocare fondi già promessi e deliberati, chiedendone la restituzione a realtà che avevano garantito servizi essenziali durante l’emergenza sanitaria”: “Dalla scorsa legislatura ad oggi, la sanità dell’Emilia-Romagna è stata gestita con improvvisazione e scarso senso di responsabilità. I costi dell’emergenza Covid sono stati usati come paravento per nascondere una crisi di bilancio strutturale che, anno dopo anno, si è fatta sempre più evidente. Una crisi che ha radici ben piantate nelle scelte sbagliate della sinistra, che ha tagliato posti letto, ridotto personale e smantellato interi reparti ospedalieri, anche in territori come il nostro, la provincia di Piacenza, già duramente provata dalla pandemia”.

“Chi oggi prova a spostare il dibattito sulla solita contrapposizione ideologica tra sanità pubblica e privata lo fa solo per nascondere il vero problema. Quello dell’incapacità gestionale della Regione Emilia-Romagna, che, nonostante l’aumento delle tasse e delle aliquote, non riesce a garantire il diritto alla salute. E ora, in un gesto di assoluta gravità, revoca unilateralmente delibere e chiede indietro risorse già assegnate. Un comportamento inaccettabile, che mina la credibilità dell’ente pubblico e che potrebbe anche avere risvolti giuridici”, ha proseguito l’esponente di FdI.

“Fratelli d’Italia ha sempre denunciato sprechi e opacità nella gestione della spesa sanitaria, anche nei momenti più difficili. È grazie alla voce di tanti professionisti e cittadini che oggi possiamo dire con chiarezza che il modello sanitario emiliano-romagnolo, un tempo considerato d’eccellenza, è fermo al palo. Una locomotiva bloccata in stazione, mentre la Giunta tenta di fare cassa a spese dei territori e dei soggetti che, durante il Covid, hanno garantito servizi là dove il pubblico non arrivava più. Mi opporrò con forza - la chiosa di Tagliaferri - a qualunque tentativo di scaricare il peso degli errori politici e gestionali del centrosinistra sulle comunità locali, sulle strutture sociosanitarie e, soprattutto, sui cittadini della provincia di Piacenza. L’Emilia-Romagna merita un governo serio, trasparente e affidabile. E noi continueremo a vigilare perché ciò accada”.