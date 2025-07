Separazione carriere, la verità di Nordio: "Da 30 anni non cambio idea"

24 luglio 2025 a

Firmai contro la separazione delle carriere, "nel '92 eravamo tra stragi e tangentopoli. Io stesso ero oggetto di attacchi da parte della politica perché avevo arrestato democristiani e socialisti, e la magistratura doveva restare compatta. Ma tre anni dopo scrissi che stavamo esagerando, e che erano necessarie riforme radicali". E' quanto ha affermato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in un passaggio di un'intervista di oggi sul 'Giornale', rilanciata sui social del ministero.

"Il Giornale e il Corriere uscirono con un titolo in prima pagina: Il giudice Nordio si pente. Da allora, non ho più cambiato idea. E nel 1997 fui chiamato dai probiviri dell'Anm per render conto delle mie idee eretiche. Naturalmente li mandai al diavolo. Ho recuperato la corrispondenza e l'ho fatta metter nel sito del ministero". Nordio ha anche ricordato di aver scritto della separazione delle carriere "la prima volta 30 anni fa, e naturalmente fui pesantemente criticato dall'Anm. Non era facile a quei tempi mantenere la barra dritta. Ora questa impresa si sta realizzando".