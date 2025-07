Falcone voleva la separazione delle carriere: tutte le balle della sinistra

Giulia Sorrentino 24 luglio 2025 a

a

a

Le fake news vanno smentite, e tra queste rientrano quelle sostenute da Pd e Movimento 5 Stelle, secondo cui Giovanni Falcone non avrebbe mai gradito una riforma della giustizia. Ma no, nonostante le polemiche e gli slogan, ecco cosa pensava davvero il giudice in merito. Era il 3 febbraio del 1991 quando, in un’intervista a Repubblica, a proposito dei ruoli intercambiabili tra giudici e Pm spiegava che «chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo. È veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione del Pm con questioni istituzionali totalmente distinte».

Cosa dice, alla luce di queste parole, l’Anm o chi critica la riforma della Giustizia, martedì approvata in seconda lettura al Senato? Chi, riempendosi la bocca di nomi come quelli di Falcone e Borsellino, oggi può contraddire parole chiare che si sposano con la direzione del Governo Meloni e del Guardasigilli Carlo Nordio? Come lo stesso Falcone sostiene, nessuna garanzia viene tolta ai cittadini, non c’è nessun intento di avere una magistratura addomesticata e subalterna, bensì di abbattere un sistema correntizio oramai noto, che ha generato sfiducia in un sistema che deve tornare a essere un pilastro della nostra democrazia. Ma Falcone non ha parlato solo in quella circostanza: «Il punto di partenza di questo ragionamento sta nel prendere atto della differenza di professionalità e competenza tra giudici e pubblici ministeri, e non ci si sorprenda per questa affermazione, che non è affatto scontata, perché c’è chi si ostina a sostenere l'unitarietà della figura del magistrato», sono queste le parole del giudice riportate nel libro "Meglio separate" scritto da Gaetano Bono.

Video su questo argomento Giustizia, la sinistra si spacca. Cerno: così Schlein cade nella questione morale di Berlinguer

Falcone, infatti, come ricorda l’autore, era il primo a esprimersi in favore della separazione delle carriere, sentendo l’esigenza di precisare la differenziazione delle funzioni e la conseguente necessità di adattare la disciplina alle loro peculiarità. E ancora: «La regolamentazione delle funzioni e della stessa carriera dei magistrati del pubblico ministero non può essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni e, quindi, le attitudini e le capacità professionali richieste per l'espletamento di compiti così diversi. Investigatore a tutti gli effetti il pubblico ministero, arbitro della controversia il giudice. Disconoscere la specificità delle funzioni requirenti rispetto a quelle giudicanti, nell’anacronistico tentativo di continuare a considerare la magistratura unitariamente, equivale paradossalmente a garantire meno la stessa indipendenza e autonomia della magistratura», leggiamo nel libro "Giovanni Falcone, interventi e proposte 1982/1992". Eppure, nell’aula del Senato, mentre i senatori del Pd hanno mostrato il testo della costituzione capovolto, sono stati sollevati da parte del Movimento 5 Stelle cartelli con la foto di Falcone e Borsellino, da un lato, di Licio Gelli e Silvio Berlusconi dall'altro, «per dire alla maggioranza di non portare avanti questa legge in nome di Falcone e Borsellino, tirati in ballo dal centrodestra continuamente, in maniera impropria e offensiva nei confronti dei due simboli dell'antimafia».

«Non nel loro nome» si leggeva sui cartelli gialli raffiguranti i due magistrati. Chi è che, quindi, ha usato impropriamente la memoria di due capisaldi della nostra giustizia e della nostra storia? Il giudice è sempre stato chiaro. Per cui, il leader Giuseppe Conte, secondo cui con la riforma ci saranno «meno garanzie per i cittadini comuni, più impunità per qualche potente privilegiato. Una giustizia su misura per chi conta, per chi ha il potere in mano: ingiustizia è fatta», sente di dissentire anche dal pensiero di uno dei più grandi magistrati italiani? È già infelice di per sé dover interpretare le parole di chi oggi non può ribattere, ma è certamente ancora peggio la strumentalizzazione e il capovolgimento di un pensiero limpido e preciso come quello di Falcone sulla separazione delle carriere.