Centri migranti in Albania, ma quale spreco: l'accoglienza della sinistra costava 4 milioni al giorno

Un dossier di ActionAid e UniBari torna a far discutere sulle spese di gestione del centro migranti di Gjader. "L'operazione Albania è il più costoso, inumano e inutile strumento nella storia delle politiche migratorie italiane", si legge nella nota con cui viene presentato il rapporto. "570mila euro sono i pagamenti fatti dalla Prefettura di Roma all'ente gestore Medihospes per 5 giorni di reale operatività", spiegano gli autori. Che poi stilano una media: "114mila euro al giorno per detenere 20 persone, tra metà ottobre e fine dicembre 2024, liberate poi tutte in poche ore". Neanche a dirlo, le opposizioni tornano all'attacco del governo, a partire dalla segretaria del Pd. "Giorgia Meloni deve chiedere scusa agli italiani, perché i numeri relativi ai costi della sua illegale operazione Albania sono un insulto anche a quei milioni di persone che oggi si trovano in difficoltà", affonda Elly Schlein. Che insiste: "Abbiamo denunciato da subito i costi folli di questo progetto illegale ed inumano, pura propaganda sulla pelle dei più fragili ma pagato dalle tasche degli italiani". Sulla stessa linea il presidente del M5S Giuseppe Conte, secondo cui il governo "ha messo sul conto degli italiani spese extra e da capogiro per girare lo spot di Meloni in Albania".

A smontare i ragionamenti alla base è il Viminale. "Il protocollo tra Italia e Albania - che oggi qualcuno bolla come una spesa gravosa - unitamente alle altre iniziative adottate per contrastare l'immigrazione irregolare secondo regole approvate dall'Unione Europea, rappresenta un investimento fondamentale. È infatti una risposta concreta, strutturata ed efficace che consentirà una volta a regime di ridurre drasticamente i costi di accoglienza e velocizzare i rimpatri, allineandosi con le nuove normative europee che entreranno in vigore il prossimo anno. Un modello da più parti apprezzato durante i lavori del Consiglio informale Giustizia e Affari Interni del Consiglio europeo, tenutosi qualche giorno fa in Danimarca", fanno sapere fonti del ministero dell'Interno.

Le cifre? "Il sistema di accoglienza dei migranti ereditato dal passato nel 2022 è costato all'Italia oltre 4 milioni di euro al giorno. E così negli anni precedenti: una spesa in costante aumento. A fronte delle decine di migliaia di cittadini stranieri ospitati, va ricordato che il 75% dei migranti accolti non ha diritto a restare: solo un migrante su quattro ottiene il riconoscimento della protezione internazionale. Gli altri restano nel sistema per anni, spesso ricorrendo contro le decisioni delle Commissioni territoriali, con un impatto economico ingente tra accoglienza, assistenza sanitaria, spese legali e tempi lunghissimi", affermano le fonti del Ministero dell'Interno.

Insomma, "l'Italia non può più permettersi la politica delle 'porte aperte a tutti' e un'accoglienza senza regole. Serve realismo, selettività e controllo. L'accordo con l'Albania ha consentito di realizzare centri utili e necessari, una scelta di civiltà, sicurezza e giustizia. Allorquando le strutture albanesi saranno a pieno regime il beneficio sulle politiche migratorie europee sarà determinante anche sul piano della deterrenza. D'altra parte, in passato scelte opposte hanno prodotto effetti ingestibili. Basti pensare a una operazione come Mare Nostrum, che ha portato in Italia oltre 100.000 migranti irregolari in meno di un anno di operatività (18 ottobre 2013 - 31 ottobre 2014) e che è costato 310.000 euro al giorno, pari a 9,3 milioni al mese. Un esborso inutile per sostenere un modello totalmente privo di sostenibilità ed efficacia. Il ricorso indiscriminato all'accoglienza generalizzata si è dimostrato oneroso e inefficace. Oggi l'Italia persegue una linea fondata sul principio di responsabilità, sulla selettività degli ingressi e su un controllo rigoroso delle frontiere, nel rispetto delle norme internazionali e dell'interesse nazionale", concludono le stesse fonti.