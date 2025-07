Strage di via D'Amelio, Meloni: "L'esempio di Borsellino continua a vivere"

19 luglio 2025 a

L'esempio di Paolo Borsellino, il magistrato siciliano e membro del pool antimafia assassinato a Palermo il 19 luglio 1992, "continua a vivere in chi ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, combatte per un'Italia più giusta, libera dalle mafie, dal malaffare, dalla paura". A scriverlo, su X, è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che così dedica una riflessione a ciò che la strage di via D’Amelio ha significato per l'Italia. "Oggi, a 33 anni dalla strage di via D'Amelio, ricordiamo Paolo Borsellino, un uomo che ha sacrificato la sua vita per la verità, per la giustizia, per l'Italia", commenta la premier.

"Ai tanti magistrati, forze dell'ordine e servitori dello Stato che hanno scelto il coraggio, anche a costo della vita, dobbiamo gratitudine e rispetto. Hanno tracciato una strada che non può essere dimenticata. Quel testimone è ancora saldo. E lo porteremo avanti ogni giorno, con rispetto, con determinazione, con amore per la nostra Nazione. In ricordo di Paolo Borsellino e di chi non ha mai chinato la testa", aggiunge, promettendo di custodire e di impegnarsi a tenere viva la lezione di Borsellino e di chi, come lui, ha lottato per un Paese più giusto.