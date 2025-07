Il sindaco Pro Pal si candida in Toscana, sarà vicepresidente

17 luglio 2025 a

Il Tempo lo aveva scritto con 48 ore di anticipo: al sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, quello delle ordinanze anti Israele, verrà chiesto di fare il vice di Eugenio Giani in Toscana. In pratica il suo guardiano a sinistra: al prossimo giro lo spartito sarà quello del campo largo. E il primo cittadino oggi annuncia il primo passo: “mi candido alle prossime regionali, per trasmettere il nostro orgoglio ed il nostro coraggio”.

Da primo cittadino del Comune dell’area fiorentina, Falchi ha avuto il suo momento di celebrità, boicottando i prodotti Made in Israele, dalle farmacie comunali. Una “provocazione” che è molto piaciuta al Nazareno: è lui l’uomo giusto per affiancare il ricandidato per forza, il Presidente in carica. Un cambiamento radicale: Avs (che è il partito di Falchi) e il M5S sono all’opposizione della prima giunta Giani. Ora la doppia promozione: candidato consigliere e poi vicepresidente. L’attivismo pro Pal con la gauche paga doppio.