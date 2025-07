Valditara: "Anche i laburisti riconoscono il valore dell'identità nazionale". Poi punge la sinistra

17 luglio 2025 a

Ben fasciata nell’Union Jack e con in mano un bel discorso con cui aveva intenzione di esaltare il tè, il fish&chips, ma anche il senso dell’umorismo e i valori in cui il popolo inglese crede da sempre, la 12enne Courtney era pronta a intervenire per la "Giornata della celebrazione delle culture" ma è stata espulsa dagli insegnanti per un comportamento considerato "inaccettabile". Il motivo? A essere autorizzati a celebrare la propria appartenenza a un popolo, secondo i docenti, erano solo gli studenti delle altre culture.

La storia ha fatto il giro del mondo e ha attirato la dura reazione del governo: "Il primo ministro è stato chiaro — ha detto un portavoce di Keir Starmer — che essere britannici è qualcosa che deve essere celebrato e lo si può vedere da tutto ciò che questo governo ha fatto. Siamo un Paese tollerante, diversificato e aperto: siamo orgogliosi di essere britannici". Un deputato laburista si è spinto oltre: "Dovrebbero esporre la bandiera sulla scuola, forte e chiara", ha suggerito. La scuola ha poi fatto un passo indietro, invitando Courtney a finire il suo discorso in classe, ma lei non se l'è sentita. "Mi hanno imbarazzata e turbata", ha detto.

Il caso ha attraversato il Paese ed è arrivato anche in Italia. A raccontarlo, oggi, è stato il Corriere della Sera. A commentarlo, invece, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Anche i laburisti britannici (finalmente) riconoscono che è fondamentale conoscere la propria storia ed essere orgogliosi della propria identità nazionale. E la sinistra italiana?", ha digitato su X per commentare la notizia e per suggerire alla politica che non bisognerebbe mai smettere di valorizzare la storia e la cultura del Paese da cui si proviene e in cui si vive. Nonostante il politicamente corretto.