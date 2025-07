Meloni rivendica i risultati ottenuti: "In mille giorni creati un milione di posti di lavoro"

17 luglio 2025 a

Giorgia Meloni tira le somme e continua a tracciare la rotta: "Oggi sono mille giorni che il mio governo è in carica, credo sia il tempo sufficiente per valutare quello che è stato fatto. Il dato che mi rende più orgogliosa è che in media ogni giorno sono stati creati mille nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, per un totale di un milione di posti. C'è ancora molto da fare ma c'è il segno di una inversione di tendenza", annuncia. La premier, nel suo intervento al Congresso Confederale della Cisl, rivendica i risultati ottenuti sul fronte occupazionale e rilancia sul tema della partecipazione dei lavoratori: "È stato proprio il coraggio - citato nel titolo del congresso, ndr - che ci ha permesso di consegnare dopo 77 anni una legge sulla partecipazione dei lavoratori, la declinazione completa di una visione autenticamente sussidiaria del lavoro, la piena espressione della capacità di gestione: è il primo mattone di una dinamica culturale".

Necessario e vitale è, secondo la presidente del Consiglio, il dialogo con i sindacati e i corpi intermedi. Al contrario delle accuse mosse al governo dalle opposizioni. "Sono qui perché volevo sottolineare ancora una volta la centralità del dialogo con le parti sociali, con i corpi intermedi, con chi difende le istanze dei lavoratori mantenendo però come bussola il bene sociale. Qualcuno ci accusa di ignorare o addirittura di calpestare i bisogni dei cittadini: la realtà dice qualcosa di molto diverso, che è stato questo governo a riaprire le porte della Sala Verde di Palazzo Chigi che qualcuno prima di noi aveva scelto di tenere chiuse. Abbiamo dialogato senza pregiudizi con chi non aveva pregiudizi", scandisce.

Un'apertura anche alla proposta lanciata dalla stessa Cisl per un patto sociale: "Il governo accoglie la sfida di un patto sociale proposta dalla Cisl, siamo pronti a fare la nostra parte in questo cammino perché le nostre priorità sono chiare: sostenere il lavoro, incentivare chi crea occupazione, far crescere i salari, creare un ambiente favorevole agli investimenti nazionali e internazionali: i quadri macroeconomici ci segnalano dati incoraggianti". Quanto alla produttività, che in Italia è "stagnante da troppi anni", Meloni spiega che il Paese non può rassegnarsi e abbassare la testa. Al contrario, la giusta mossa è "investire ed è il momento di farlo sfruttando al meglio le risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, cogliendo le opportunità che arrivano dalle grandi trasformazioni, sostenendo gli investimenti ad alto contenuto tecnologico".