Emilia Romagna, dimissioni di medici e infermieri. Evangelisti e Pizza: "Garantire condizioni dignitose"

16 luglio 2025 a

a

a

Le dimissioni di massa di medici e infermieri che si stanno registrando in Emilia Romagna hanno attirato la reazione di Marta Evangelisti, capogruppo FdI in Regione, che con il consigliere comunale di FdI, Giancarlo Pizza, ha inziato a sollecitare soluzioni. “Siamo di fronte a un preoccupante fenomeno di dimissioni di massa tra medici e infermieri. Un tempo l’Emilia-Romagna era una meta ambita, oggi molti professionisti scelgono di tornare nelle loro regioni d’origine, come nel caso della giovane infermiera di appena 24 anni che lascerà Bologna per Foggia a causa degli affitti insostenibili e della impossibilità economica di costruirsi un futuro nella nostra città”, ha dichiarato in una nota.

La carica dei novecento per il ritorno al vitalizio d'oro: ecco chi ha chiesto il rimborso

Per Evangelisti non si può sottovalutare il peso del costo della vita nelle scelte lavorative e, proprio per questo, "serve un piano urgente per calmierare i canoni e garantire alloggi a prezzi accessibili al personale sanitario". La Regione e il Comune, secondo la capogruppo di FdI, "dovrebbero intervenire introducendo incentivi, agevolazioni per la mobilità e facilitazioni concrete" e iniziando a considerare, oltre a quello della città, anche il territorio della provincia, "dove sono già disponibili appartamenti, soprattutto nelle aree montane dell’Appennino". Quindi l'appello: "Si agisca concretamente, prima che sia troppo tardi”.

Acquaroli: "Sanità, fondi Ue, ricostruzione e turismo. Le Marche sempre più competitive"

Dello stesso avviso Giancarlo Pizza, che si è però detto lieto "di apprendere che a livello politico dopo FdI in Consiglio Comunale anche l'assessore regionale alla sanità, dott. Fabi, solleva il problema degli infermieri che abbandonano la città per le forti difficoltà legate principalmente al costo degli affitti delle abitazioni”. FdI, ha aggiunto, "propone di ricercare una soluzione attraverso una sorta di convenzione tra Municipalità e Ausl. Come noto il Comune ha la proprietà di moltissime abitazioni e nella eccezionalità del momento, per impedire il depauperamento dell'offerta sanitaria ai nostri Cittadini, una soluzione dovrebbe e potrebbe essere ricercata".