Padova, un'altra moschea abusiva: viaggio nell'ex negozio dove si diventa islamici

Giulia Sorrentino 13 luglio 2025 a

a

a

Padova est sta diventando una sorta di enclave musulmana nel silenzio dell’amministrazione comunale di sinistra: è da marzo che i cittadini, terrorizzati, si lamentano della presenza di bengalesi in luoghi non adibiti al culto. Parliamo dell’associazione denominata «centro culturale Darussalam»: mesi fa nella frazione Ponte di Brenta, in via Don Lago, sono iniziati i primi movimenti sospetti di stranieri che entravano ed uscivano da locali che prima erano destinati ad attività commerciali, ma dismessi da una decina di anni. Luoghi pronti a essere occupati, come oramai avviene di consueto. Ed è lì che capiscono che dentro questi locali i membri dell’associazione si erano organizzati per pregare, anche se si è scoperto, dopo aver fatto l’accesso agli atti, che il locale è destinato a uso commerciale, che il comune non ha mai rilasciato il cambio di destinazione d’uso, e che quindi quello, per legge, non poteva certo essere un centro di preghiera. Ma questo l’associazione lo sa benissimo perché, come figura nell’articolo 6 del loro statuto, si dichiarano aconfessionali. In sostanza, negano di utilizzare quei locali come centro religioso, quando fanno l’esatto opposto, tanto che nei mesi successivi hanno affisso fuori dall’edificio una locandina dove in arabo lanciavano addirittura l’organizzazione di classi per scuole di religione musulmana destinate ai bambini, cosa che ovviamente per legge, non trattandosi di luoghi di culto, non possono fare.

Non è una festa ma una volontà di conquista

Ma c’è di più, perché non si tratta solo di versioni difformi: a marzo la polizia locale aveva accertato la presenza di questi fedeli, trovando 50 persone riunite in preghiera durante un controllo. Eppure, il comune non si è mosso nell’immediatezza ma, solo dopo diverse sollecitazioni, è intervenuto per verificare che cosa facessero all’interno ed è lì che hanno accertato anche abusi edilizi in corso, perché la comunità stava facendo lavori di ristrutturazione non in linea con la destinazione d’uso. Lavori che sono stati subito bloccati, ma quello che va contestato e su cui si deve porre l’attenzione non è solo l’abuso edilizio, bensì l’uso religioso improprio di uno stabile. Anche perché a poche centinaia di metri da lì, in via Ippodromo, c’è già un altro centro culturale che viene usato come moschea e oggi a Padova si teme che si crei un grande centro islamico capeggiato dai bengalesi, essendocene un altro ancora in Via Turazza a quattro chilometri di distanza.

L'integrazione al contrario, lezioni di arabo e Corano al centro estivo

A intervenire è l’europarlamentare Anna Maria Cisint, che è stata proprio a Padova denunciando le problematiche del territorio: «Il sindaco di Padova lascia che intere famiglie, con minori, vivano da anni sotto l’assedio di moschee irregolari che proliferano indisturbate in città e che i bambini possano frequentare, all’interno delle stesse, scuole islamiche autogestite, senza regole, senza controlli, senza sapere chi e cosa viene predicato e insegnato a fasce d’età così sensibili. E tutto questo accade mentre, a livello internazionale, cresce l’allarme per il radicalismo islamico, con una politica di conquista di un’ideologia fondamentalista perpetrata da organizzazioni vicine ai Fratelli Musulmani che, in tutta Europa, finanziano dal Qatar, Turchia e Kuwait la realizzazione di centri islamici e scuole coraniche, creando con essi un’evidente dipendenza e sudditanza rispetto a ciò che viene predicato, nel tentativo di imporre la Sharia e sovvertire la nostra Costituzione».

Ex brigatisti e terroristi dei Fratelli Musulmani: chi c'è dietro la moschea di Roma

Il problema, però, non è solo padovano, ma è nazionale e, addirittura internazionale che porta avanti la medesima narrazione in ogni dove accusando di islamofobia chiunque denunci i rischi di questo totale disordine: «Con altri amministratori della Lega, lanceremo una mappatura dal basso delle moschee irregolari presenti sul territorio regionale. È chiaro come, dietro a queste finte associazioni culturali, si celino movimenti portatori di odio verso l’Occidente, ed è gravissimo che trovino la connivenza di amministrazioni di sinistra che si sottomettono a imam radicali e consentono loro di insegnare ai bambini».