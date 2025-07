Lezioni di arabo e Corano al centro estivo comunale, altra polemica a Milano

08 luglio 2025 a

Lezioni estive di arabo e Corano ai bambini negli spazi del Comune. Ennesima polemica a Milano sull'integrazione a "senso contrario", quella verso la cultura di provenienza. Secondo quanto riportato dal sito Milanopost.info nella Casa delle Associazioni del Municipio 2 è stato attivato un servizio per bambini e ragazzi, una sorta di centro estivo gestito dall'associazione Resala. Per favorire l'integrazione, dicono gli operatori, "insegniamo ai bambini l’arabo". Nel dettaglio "sia arabo egiziano che il Corano. Offriamo un insegnamento complementare a quello scolastico, anche se non siamo insegnanti”, affermano dicendo che è una "cosa complementare, che aiuta l’integrazione”. Il "campus", così viene definito, è aperto a tutti, anche se al momento ci sono solo figli di immigrati egiziani.

Parole che non sono passate inosservate. Il Giornale riporta il commento di Lorenzo Cochis La Russa, capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio 1 a Milano: "A Milano si insegna il Corano con soldi pubblici in condizioni climatiche al limite a dei bambini con i soldi dei cittadini. E questa amministrazione ha il coraggio di chiamarlo integrazione", ha dichiarato, "questa è l'immigrazione per la sinistra arcobaleno: fanno un ghetto e lo chiamano integrazione. Peraltro è la naturale evoluzione del Centro Donna che sta nella struttura accanto, un luogo dove le donne maltrattate possono andare solo su appuntamento e il cui servizio di mediazione culturale pare rivolto solo a donne egiziane".