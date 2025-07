Agenda Sud, Schleicher (Ocse) fa i complimenti al governo per la lotta alla dispersione scolastica

11 luglio 2025 a

A margine del panel dedicato all'istruzione, nell'ambito della Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina 2025 (URC25), il direttore per l'Istruzione e le Competenze dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), Andreas Schleicher, ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti dal Governo italiano nella riduzione della dispersione scolastica, considerata il principale indicatore di efficacia dei sistemi educativi. Lo riporta l'Adnkronos.

L'Italia non solo ha raggiunto con un anno di anticipo l'obiettivo del 10,2% fissato dall'Unione Europea per il 2026, ma avrebbe anche superato il traguardo previsto per il 2030. Per questo motivo, Schleicher ha invitato il ministro Valditara a presentare, in occasione della prossima edizione del rapporto Ocse ''Education at a Glance'', in programma il prossimo 9 settembre, l'approccio italiano alla lotta alla dispersione scolastica, in particolare l'iniziativa ''Agenda Sud'', che ha contribuito a colmare i divari educativi nelle aree più fragili del Paese.