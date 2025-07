Ischia, si diploma nonostante la malattia. Valditara: "Francesco un modello per i giovani"

07 luglio 2025 a

Quella di Francesco, il diciottenne dell'isola d'Ischia al quale è stata diagnosticata una grave malattia e che si è diplomato all'istituto professionale Telese con il massimo di voti, è una storia esemplare. A raccontarla è l'Ansa. Da sempre un ottimo studente, Francesco si è visto costretto a stare sulla sedia a rotelle a causa di una patologia. Nonostante ciò, però, gli impegni scolastici sono rimasti una priorità. Motivo per cui ha scelto di continuare a seguire gli studi attraverso la Dad (didattica a distanza). A un certo punto, però, il giovane è stato costretto a lasciare Ischia perché le case dei genitori sono diventate o inagibili a causa del terremoto o inaccessibili per lui.

I genitori hanno infatti deciso di trasferirsi in Puglia e Francesco ha proseguito gli studi con ottimi risultati. A fine anno, per sostenere l'esame, il diciottenne è dovuto tornare a Ischia, dove ha conquistato il diploma di grafico pubblicitario. Un risultato, il suo, che ha portato il ministro dell'Istruzione e del Merito a complimentarsi. "Il brillante risultato di Francesco, ottenuto nonostante le difficoltà legate alla condizione di salute, rappresenta un esempio straordinario di forza interiore, determinazione e amore per lo studio. Il suo percorso testimonia quanto l'impegno e la volontà possano superare ostacoli anche molto gravosi, e costituisce un modello positivo per tutti i

giovani", ha scritto il ministro in una lettera inviata al preside del Telese.

"La lettera del ministro ci ha fatto molto piacere, è il coronamento della ottima carriera scolastica di Francesco a cui è sempre piaciuto lo studio", ha replicato il papà di Francesco, che ha anche sottolineato come i risultati del figlio siano sempre stati farina del suo sacco. Valditara ha anche ringraziato il preside e il corpo docente dell'istituto professionale isolano "per l'attenzione, la cura e il sostegno che hanno reso possibile il pieno sviluppo delle sue potenzialità allo studente".