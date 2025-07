Gualtieri sprofonda nella classifica di sindaci, Gasparri: "Andamento catastrofico"

07 luglio 2025 a

"Tracollo nella classifica di gradimento dei sindaci per il primo cittadino di Roma Gualtieri. Nonostante la passione per i video e un recente esibizionismo, l'andamento della Capitale è davvero catastrofico". Il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, spara a zero sul dem scivolato come amministratore all'89mo posto della classifica Governance Poll del Sole 24 ore sui sindaci.

Di centrodestra il sindaco più amato d'Italia: ecco chi è. E Gualtieri sprofonda

"Il centrodestra dovrebbe assumere forti iniziative in vista delle prossime elezioni comunali per evidenziare il totale fallimento dell'esperienza di Gualtieri evidenziato nella classifica de 'Il Sole 24 Ore', dove la sua quotazione cala di un quarto precipitando agli ultimi posti della graduatoria perdendo tredici punti su sessanta", afferma Gasparri.