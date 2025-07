Fioravanti, sindaco di centrodestra di Ascoli, è il più amato. Dove sprofonda Gualtieri

07 luglio 2025 a

Marco Fioravanti, primo cittadino di FdI al secondo mandato alla guida di Ascoli Piceno, è in cima al Governance Poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore con il fine di rilevare il gradimento di sindaci e governatori. Le classifiche sono pubblicate stamattina sul 'Sole 24 Ore'. "Sindaco più amato d'Italia. Una gioia incredibile, un risultato straordinario, che testimonia l'enorme apprezzamento per il lavoro che stiamo portando avanti per la nostra città. Ascolto e dialogo, visione e concretezza: grazie a tutti per questo splendido buongiorno, vi voglio bene", è il primo commento, sui suoi canali social, del sindaco ascolano. Per quel che riguarda i sindaci, dopo Fioravanti al secondo posto si piazza Michele Guerra (Parma), vincitore lo scorso anno. Chiudono il podio, alla pari, Vito Leccese, sindaco di Bari, e il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, presidente dell'Anci. Lontanissimo dalle prime posizioni Roberto Gualtieri. Per leggere il nome del sindaco di Roma nelle classifiche pubblicate oggi dal Sole bisogna scendere fino all'89mo posto (-13,2 per cento nel gradimento).

Per il Governance Poll 2025 tra i governatori si conferma al primo posto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della conferenza delle Regioni, seguito dal presidente del Veneto Luca Zaia. Alberto Cirio, governatore del Piemonte, conquista la medaglia di bronzo completando un podio monopolizzato dal centrodestra del Nord. Al quarto posto, invece, il governatore di centrosinistra della Toscana Eugenio Giani seguito da Francesco Acquaroli nelle Marche: con un salto del 7,5% sul 2024.