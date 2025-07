Verbania, protesta contro Silvia Sardone: accuse di razzismo e strumentalizzazione del femminismo

Giulia Sorrentino 04 luglio 2025 a

È partita la manifestazione contro Silvia Sardone accusata addirittura di razzismo: a Verbania diverse le donne scese in piazza con cartelli che la contestano proprio per la sua battaglia sull'islamizzazione che sta avvenendo in Italia. “Non una di Meno Verbania”, infatti, ha diffuso un comunicato in cui sottolineano che “crediamo che quella di Sardone sia una retorica securitaria travestita da femminismo, e per noi è importante condannare questa strumentalizzazione, che altro non fa che riprodurre logiche razziste e coloniali, usando i corpi femminili come campo di battaglia tra civiltà”. Il tutto nasce dopo un evento che la vice della Lega aveva organizzato proprio lì a seguito degli insulti violenti apparsi in città ai suoi danni. Motivo per il quale l'amministrazione di Verbania aveva deciso di ospitarla affinché potesse esprimere il suo pensiero. Peccato, però, che ci siano donne che non la pensano allo stesso modo, nonostante dovrebbero essere loro le prime a condividere quanto detto dall'europarlamentare. Perché quella dell'islam non dovrebbe essere una battaglia né di destra né di sinistra, trattandosi di una lotta in difesa di donne represse, costrette a indossare il velo integrale, a essere sempre cento passi indietro rispetto all'uomo. Perché le femministe non si indignano per la condizione delle loro pari in Iran? O per quella delle donne musulmane in Italia? Come si fa, in nome di una finta e patinata inclusione, a escludere chi davvero i diritti non li ha? Questa contestazione è l'ennesima dimostrazione di una sinistra che spesso manifesta senza rendersi conto di cosa siano i diritti umani violati.