Imam espulso da Bologna: odia gli ebrei, Cisint, la Bibbia e pure Mediaset

La propaganda di Zulfiqar Khan, l’Imam di Bologna espulso per motivi di sicurezza nazionale e per il suo aperto sostegno alla Jihad e ad Hamas, non si placa e sui social continua a inveire contro la Premier Giorgia Meloni, contro Matteo Salvini, oltre a pronunciare frasi antisemite. «Gli ebrei cercano sempre di imbrogliare i cristiani», «Israele ha peccato. È la Bibbia che dice che loro hanno rotto il patto e che gli ebrei hanno fatto uno sterminio. Sono 75 anni che rubano le terre dei palestinesi», dice con la Bibbia in mano. Ed è proprio per questi che attacca Salvini, dopo aver preso di mira anche l’europarlamentare leghista Anna Maria Cisint: «La Lega fa falsa propaganda contro l’Islam. Forse Salvini hai ricevuto i messaggi dal tuo amico criminale di guerra? Ma ti ha imbrogliato, perché questo fa parte della fede di Netanyahu, perché è questo che fanno gli ebrei. Io ce l’ho con la mentalità della lega che segue i fondamenti cattivi, per cui sono fondamentalisti cattivi. I loro politici cercano di imporre le loro idee facendo falsa propaganda e parlando della sharia come pappagalli».

A condannare l’episodio è la responsabile immigrazione di FDI Sara Kelany: «Questo linguaggio fondamentalista apre le porte alla radicalizzazione, al separatismo e a un pericoloso antisemitismo e queste frasi violente sono inaccettabili: chi vuole vivere nel nostro Paese deve rispettare i nostri valori e la nostra identità. A Bologna la sinistra di Lepore in nome del multiculturalismo buonista ha consentito la proliferazione di moschee mascherate da centri culturali che producono terreno fertile per i sostenitori dell’islamismo più radicale. Noi non ci fermiamo e Khan, infatti, è stato prontamente espulso dal ministro Piantedosi anche a seguito di una interrogazione di Fdi». Ma le accuse sono anche contro Media set e il giornalista Mario Giordano che, nella sua trasmissione «Fuori dal coro», ha da sempre trattato il tema dell’Islam radicale: «Questi sono i programmi che sta portando avanti Mediaset. La Bibbia parla di questo tipo di gente in Matteo: “vengono da voi con la veste da pecore ma dentro sono lupi rapaci”. Ecco, questi giornalisti sono lupi rapaci che vengono per sviare le persone e ingannarle nascondendo la verità, questo è il loro compito». La domanda di fondo però resta: perché, nonostante sia stato espulso, continua a parlare in italiano? C’è la volontà, tramite i social, di formare i nuovi imam in Italia che seguano questi dettami? E perché provare a rompere il legame tra cristiani ed ebrei?