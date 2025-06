Napoli, gigantografia di Meloni e Trump data alle fiamme: "Disarmiamoli"

23 giugno 2025 a

Urlando slogan contro l'Occidente, sventolando bandiere della Palestina e dando alle fiamme una gigantografia che ritrae Donald Trump e Giorgia Meloni, un gruppo di attivisti è sceso in piazza a Napoli al grido di "Disarmiamoli" e ha protestato contro l'attacco degli Stati Uniti all'Iran. "Ci hanno impedito di presidiare il consolato Usa, ora ci muoviamo in corteo verso il consolato", ha scandito un manifestante al megafono mentre il corteo di cui faceva parte si muoveva da piazza Sannazaro verso il lungomare della città. Presente anche l'Opg Je so pazzo, che sui social ha documentato l'atto choc pubblicando un video e tacciando il governo Meloni di "rimanere in silenzio" e di "rispondere 'signorsi' agli ordini della Casa Bianca". Gli attivisti hanno così dato prova dell'odio dilagante che sta scorrendo per le vie delle città e animando i centri sociali ed esposto uno striscione con su scritto "Abbassare le armi, alzare i salari. Disarmiamoli".