Regno Unito, Palestine Action sarà messo al bando: "Organizzazione terroristica"

Applicando la legge anti-terrorismo e rendendo così illegale farne parte o sostenerla, il governo britannico ha annunciato che il gruppo Palestine Action sarà dichiarato un'organizzazione terroristica. La decisione, annunciata dalla ministra degli Interni Yvette Cooper, è arrivata dopo l'incursione notturna compiuta la settimana scorsa all'interno di una base aeronautica della Raf, dove gli attivisti filo-palestinesi avevano imbrattato alcuni aerei militari con vernice spray color rosso, in ricordo delle vittime dei raid israeliani nella Striscia di Gaza.

Secondo Cooper l'attacco è stato "vergognoso" e "l'ultimo di una lunga serie di atti criminali inaccettabili commessi da Palestine Action". La ministra dell'Interno britannica ha spiegato che la prossima settimana sarà presentato in Parlamento un provvedimento per la messa al bando del gruppo e che, in caso di infrazione del divieto, si rischieranno pene detentive fino a 14 anni per alcuni reati. Al contrario, altre violazioni saranno punibili con multe.

Saeed Taji Farouky, membro del gruppo, ha detto a Sky News che la messa al bando è "completamente irrazionale" e "senza precedenti". L'ha definita una "reazione istintiva del governo" perché il gruppo "è stato in grado di umiliarlo e di mostrare gravi difetti nella difesa della base della Raf". Il governo britannico ha quindi fatto sapere che è in corso una "revisione completa" della sicurezza nelle basi militari e che il governo sta collaborando con la polizia antiterrorismo per trovare gli attivisti che hanno fatto irruzione nella base dell'Oxfordshire.