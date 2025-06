Jobs Act, “riforma buona e coraggiosa”. Boschi rovina i piani di Schlein e Landini

18 giugno 2025 a

a

a

Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, ha dato una bella spallata a Maurizio Landini, leader della Cgil, e ad Elly Schlein, numero uno del Partito democratico, che si era accodata al sindacalista nella lotta sul Jobs Act. Intervenendo a Roma al Festival dell'umano tutto intero, l’ex ministra si è espressa così: “Il Jobs Act a cui abbiamo lavorato 10 anni fa non ha creato fragilità come afferma la CGIL, ma anzi ha aumentato i posti di lavoro. È stata una buona riforma, coraggiosa. Sulla sussidiarietà - ha aggiunto Boschi - si può lavorare partendo dal presupposto che la sussidiarietà è l'altro modo di libertà, intesa come la dottrina sociale insegna, per cercare soluzioni ai problemi comuni per tutti. Per cui Jobs Act riforma coraggiosa, problemi lavoro sono altri”.