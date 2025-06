Meloni: "Trump coraggioso, ci capiamo anche se non siamo d'accordo"

12 giugno 2025 a

a

a

"Io penso che Donald Trump sia un leader coraggioso, schietto, determinato, che difende i suoi interessi nazionali. Io mi considero una persona schietta, coraggiosa e determinata che difende i suoi interessi nazionali. Quindi direi che ci capiamo bene anche quando non siamo d'accordo". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla celebrazione del 25esimo anniversario del quotidiano "Libero" in corso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. "Io credo che tra nazioni alleate e amiche, come sono Italia e Stati Uniti, ovviamente ci si debba e ci si possa parlare con franchezza, è quello che io ho sempre fatto con tutti, l'ho fatto anche dicendo al presidente Trump come a qualsiasi altro partner, che l'Italia cerca sempre di perseguire gli interessi comuni ma sia chiaro che abbiamo come priorità la difesa del nostro interesse nazionale", ha ricordato la premier.

Ora tooca a voi! Meloni: taglierò le tasse al ceto medio. L'ipotesi sui redditi fino a 60mila euro

La premier ha parlato anche dello scontro tra Trump e Musk. "Penso che questo contrasto" tra Trump e Musk "smonti un po' molte delle ricostruzioni che abbiamo sentito in questi mesi, che parlavano di questo sodalizio tra la destra politica e il potere tecno-finanziario. Direi che, invece, parliamo di persone che possono decidere di avere ottimi rapporti o di averne di pessimi. Nel merito, ho visto che Elon Musk si è scusato per alcuni suoi tweet dicendo che era andato oltre: penso abbia fatto bene. E ho visto che il presidente Trump si è dichiarato disponibile a una ricomposizione, che penso sarebbe una buona notizia". Poi il riferimento alla situazione interna con l'attribuzione a Luigi Sbarra della delega al Sud. "Oggi abbiamo nominato Luigi Sbarra, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud. Perché? Vogliamo continuare a rafforzare l'occupazione nel Mezzogiorno perché il Mezzogiorno in questo periodo è stato da questo punto di vista la locomotiva d'Italia, è cresciuto più della media nazionale".