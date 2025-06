Standing ovation dei commercialisti per Meloni durante l'intervento al congresso: «Così mi imbarazzate»

10 giugno 2025 a

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta questa mattina a Roma, al centro congressi La Nuvola, in occasione degli Stati Generali dei Commercialisti 2025. Nel suo discorso, Meloni ha sottolineato l'importanza dell’approvazione in Parlamento della riforma sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, definendola "il risultato di un lavoro portato avanti insieme". Le sue parole hanno suscitato una standing ovation da parte del pubblico. "Mi mettete in imbarazzo", ha commentato sorridendo la premier, visibilmente colpita dall'accoglienza calorosa.