Cittadinanza facile, nella Riace di Mimmo Lucano solo 187 sì

Luigi Frasca 11 giugno 2025

Il modello di sinistra perde anche a Riace, simbolo per eccellenza dell’immigrazione alternativa a quella del governo. Nel Comune, in cui indossa la fascia tricolore l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, vanno a votare soltanto in 266. Il restante della popolazione, ovvero 1381, invece, preferisce restare a casa o non ritiene prioritaria la consultazione, avallando dunque la posizione sostenuta dalla premier e dall’intero centrodestra.

Altra debacle della sinistra alle urne, il centrodestra esulta: "Assalto fallito"

Ancora più sconcertante per i compagni, poi, l’esito delle urne. Non tutti i votanti, infatti, scelgono il "si". Sono soltanto 187 i favorevoli alle modiche proposte dai progressisti, ovvero il 72,48% del totale. 71 abitanti del piccolo comune, al contrario, ritengono sbagliato dare la cittadinanza agli stranieri solo dopo cinque anni. Una percentuale da non sottovalutare, considerando che parliamo del 25% del campione. Ovvero un quarto della popolazione boccia quanto sponsorizzato e voluto dai suoi stessi amministrazioni.

Bignami: «Buttati milioni di euro per un congresso del Pd. Ma la sinistra che perde dà la colpa agli italiani»

Non è, d’altronde, un mistero che Lucano, a quelle latitudini, negli ultimi tempi, abbia perso appeal. Qualche mese fa, infatti, si parlava di una possibile azione per farlo cadere da parte dei suoi stessi assessori e consiglieri, che non si ritroverebbero con posizioni estreme e lontane dalla realtà.