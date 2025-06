Bignami: «Buttati milioni di euro per un congresso del Pd. Ma la sinistra che perde dà la colpa agli italiani»

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: «Altro che emergenza democratica»

«È stato trasformato un congresso del Pd in un referendum sul Governo e ciò si è rivelato un autogol clamoroso. Altro che emergenza democratica». A dirlo Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.

Perché gli italiani, in questo particolare frangente, hanno preferito non recarsi alle urne?

«Parliamo di un referendum lontano dalle effettive esigenze degli italiani. Il fatto che molti abbiano votato “no” sulla cittadinanza vale più di mille parole».

Possiamo parlare di flop dei progressisti?

«La sinistra ha fatto quello che gli riesce meglio: ha fallito. Quanto accaduto ne è la prova. Questo perchè sono del tutto scollegati dalla realtà. Chiunque parli con lavoratori e imprese sa perfettamente che quanto detto in questi giorni sul lavoro da Schelin e compagni è semplicemente falso. Sono emerse le fratture interne al Pd e alle opposizioni. Volevano indebolire il Governo, ma hanno indebolito se stessi».

Non passano inosservate, intanto, le contraddizioni interne a un’opposizione, a suo parere eterogenea…

«Confronto a questa sinistra il vestito di Arlecchino pare un abito a tinta unita. La loro ipocrisia è evidente a tutti. Ad esempio, se alcuni del Pd dicono di non ritirare le schede è un esercizio di democrazia, mentre se lo dice la Meloni è un attentato alla Costituzione. Gli italiani hanno capito l’imbroglio».

Cosa ne pensa, invece, degli ultimi appelli al voto nella manifestazione pro-Gaza?

«Indire una manifestazione per la tragedia di Gaza e poi concluderla sorridendo e dicendo di andare a votare come fatto dai capi della sinistra dimostra tutta l’ipocrisia e falsità di cui sono capaci. Chiunque sia in buona fede non può che esserne rimasto disgustato».

Come doveva essere affrontata questa vicenda?

«Sicuramente non banalizzandola come hanno fatto loro, che poi vogliono impartire lezioni di umanità. Serve agire con serietà, responsabilità, efficacia, esattamente come sta facendo il Governo Meloni».

Ieri un’importante delegazione di FdI è stata a Lampedusa, simbolo della svolta di Palazzo Chigi sui migranti. Anche questo è un chiaro messaggio ai progressisti?

«Abbiamo avuto un importante incontro con il Sindaco che ha riconosciuto quanto sta facendo il Governo Meloni per Lampedusa. Per noi è importante proprio questo: agire con concretezza, come fanno le donne e gli uomini in divisa che operano con professionalità e umanità e che anche ieri abbiamo ringraziato».

Questa maggioranza, quindi, è ancora più forte di quanto ha vinto le politiche?

«Si. Mentre c’è chi pensa a battaglie ideologiche, c’è chi si rimbocca le maniche e lavora. L’unico dispiacere è per centinaia di milioni che potevano essere impiegati meglio».

Qualcuno, intanto, vi accusa di buttare i risparmi dei nostri concittadini in Albania. Non le sembra un controsenso?

«Quando si tratta di soldi pubblici serve sempre oculatezza. Ma quelle della sinistra sono balle. Intanto parliamo di un investimento spalmato su più anni. E non sicuramente di un miliardo di euro come dicono loro. Per intenderci, quest’anno sono costati più i referendum… E poi si tratta di soldi spesi in una strategia complessiva di contrasto all’immigrazione illegale. Non li buttiamo sicuramente fuori dalla finestra come fatto da loro».

Con altri quesiti, a suo parere, si sarebbe raggiunto il quorum?

«Tutte le volte che la sinistra perde dà la colpa agli italiani. La verità è che era un referendum inutile, se non dannoso. E non dicano che non hanno avuto spazio su tg e giornali. Le ultime settimane i referendum hanno monopolizzato i media. Penso che su altri temi, come la Giustizia su cui andremo a votare l’anno prossimo, le cose saranno molto diverse».

In base a cosa lo sostiene?

«Landini dice che c’è un’emergenza democratica. Qua a me pare che il vero problema sia che l’opposizione non fa proposte, non affronta i temi. Fanno solo ideologia, occupano l’Aula come la Salis, insultano chi non la pensa come loro. Questo risultato dimostra che gli italiani hanno le idee chiare».