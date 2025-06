Fridman: "Il volontariato e la lezione del 7 ottobre"

Il colloquio con il direttore finanziario e vicedirettore per le Relazioni Internazionali di Magen David Adom Israele

In occasione della Cena di Gala organizzata dall'Associazione Amici di Magen David Adom intervistiamo Alon Fridman, Direttore Finanziario e Vicedirettore per le Relazioni Internazionali di Magen David Adom Israele, il Servizio Nazionale di Emergenza pre-ospedaliera, membro del Comitato Internazionale della Croce Rossa.



Direttore Fridman, dalla ripresa del conflitto con Hamas, quali sono le principali criticità che avete affrontato e quelle che state affrontando? Cosa è cambiato prima e dopo il 7 ottobre?

"Il 7 ottobre è stato un giorno orribile, qualcosa che non avevamo mai vissuto in passato. È stato un giorno in cui abbiamo dovuto prendere decisioni molto serie. Abbiamo messo in servizio tutte le nostre ambulanze. Ne abbiamo 1.800 e le abbiamo messe tutte in strada perché pensavamo che, se c'era un attacco da sud, potesse arrivare anche da nord. Così, tutte le ambulanze sono state in servizio. Quel giorno abbiamo raccolto 4.000 unità di sangue per le persone che ne avevano bisogno. Abbiamo raddoppiato i nostri turni per poter continuare a lavorare. Dopo il 7 ottobre, abbiamo dovuto estendere la nostra attività e prepararci per le sfide future, che si concentrano principalmente sulle infrastrutture che potrebbero essere danneggiate. Non avevamo elettricità, non avevamo acqua. E quindi noi, come Magen David Adom, Servizio di Emergenza Nazionale Medica in Israele, abbiamo dovuto capire come lavorare in scenari molto difficili, in eventi di questo tipo. Come possiamo lavorare quando non c'è elettricità? Come possiamo lavorare quando non c'è comunicazione? E questo è ciò che abbiamo fatto dal 7 ottobre fino a oggi. Abbiamo preparato il nostro lavoro e i nostri team. Abbiamo 3.500 dipendenti e più di 32.000 volontari, e li abbiamo preparati per questo tipo di scenari".

Avete contatti operativi o umanitari con organizzazioni di soccorso internazionali?

"Magen David Adom è membro a pieno titolo della Croce Rossa Internazionale e della Mezzaluna Rossa dal 2006. Abbiamo contatti con molte altre organizzazioni amiche della Croce Rossa in tutto il mondo. Magen David Adom, nel corso degli anni, ha assistito altri Paesi. Per esempio, quando si è verificato il terremoto ad Haiti, abbiamo inviato i nostri team per lavorare in un ospedale da campo. Durante l’attuale guerra in Ucraina, abbiamo inviato autisti di ambulanze, EMT e paramedici per evacuare pazienti feriti dai luoghi sotto assedio. Quindi sì, abbiamo una buona connessione con le altre società amiche della Croce Rossa e cerchiamo di assistere ovunque possiamo".



Ora siete concentrati in Israele e avete due importanti banche: una per il sangue e una per il latte materno. Puoi spiegarci di cosa si tratta?

"Magen David Adom ha, per legge, il mandato di gestire l'inventario nazionale di sangue in Israele. Riceviamo donazioni di sangue, le testiamo, le trattiamo e poi le inviamo agli ospedali, alle forze armate e dove necessario. Due anni fa abbiamo iniziato a lavorare nella nostra banca del sangue all'avanguardia, situata vicino a Tel Aviv. È la prima banca del sangue sotterranea al mondo che funziona in un rifugio protetto, in grado di operare durante periodi normali ma anche in situazioni di emergenza. Ci occupiamo di circa 4.000 unità di sangue all'anno. C'è un altro progetto molto interessante su cui stiamo lavorando ed è la banca del latte umano. Proprio come per il sangue, raccogliamo donazioni di latte da donne che sono disposte a darcelo. Lo testiamo, lo trattiamo e lo inviamo agli ospedali per i bambini prematuri che ne hanno bisogno. In effetti, durante la guerra del 7 ottobre, c'erano molti bambini che avevano bisogno di latte, ma le loro madri non potevano allattarli, perché erano nell'esercito o non erano più con noi. Abbiamo dato loro il latte, per aiutarli a crescere in questo periodo tragico.

State impiegando l’innovazione tecnologica – come droni, intelligenza artificiale o telemedicina – per migliorare la rapidità e l’efficacia degli interventi pre-ospedalieri?

"Con il Magen David Adom stiamo andando molto avanti con la tecnologia e la consideriamo come uno strumento strategico per salvare vite. Abbiamo un sistema di comando e controllo all'avanguardia che usiamo per gestire le operazioni. Questo sistema funziona con capacità di intelligenza artificiale e algoritmi avanzati che ci permettono di ridurre i tempi di risposta all’emergenza e, in questo modo, salvare vite. Abbiamo sviluppato defibrillatori in tutto il Paese che possiamo monitorare dal nostro centro di smistamento e, se necessario, possiamo attivarli a distanza per salvare vite. Utilizziamo anche altri sistemi tecnologici che ci permettono di operare nel modo più efficiente possibile".



Guardando al futuro, quale ruolo strategico intende avere Magen David Adom nello scenario internazionale dell’assistenza umanitaria e dell’innovazione medica pre-ospedaliera?

"Magen David Adom è un'organizzazione umanitaria e quello che dobbiamo fare sempre è continuare a vedere come possiamo dare assistenza a quante più persone in Israele e nel mondo, portando la vasta esperienza che abbiamo accumulato nel corso degli anni in eventi di grande portata. Per esempio, nella guerra che stiamo vivendo ora. Vogliamo prendere questa esperienza e insegnare ad altri come reagire nei primi minuti e nei primi giorni di eventi emergenziali come questi, che purtroppo possono accadere ovunque nel mondo. Questo è quello che stiamo facendo".

Grazie mille, il vostro lavoro è davvero importante per Israele e per l'umanità. Grazie ancora.