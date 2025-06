Referendum, Schlein la spara grossa: "Più voti di Meloni". Ed esulta per Taranto

09 giugno 2025 a

Nello tsunami dei Referendum che ha travolto il Pd e in generale la sinistra tra politica e sindacato Elly Schlein vede il bicchiere clamorosamente mezzo pieno. Insomma, il quorum lontano anni luce - l'affluenza è poco oltre il 30 per cento, quando serve il 50 per cento più un voto - è un segno di rinascita secondo la segretaria per Partito democratico che arriva a lanciare un avvertimento alla premier Giorgia Meloni sulle prossime elezioni... "Hanno fatto una vera e propria campagna di boicottaggio politico e mediatico di questo voto ma hanno ben poco da festeggiare: per questi referendum hanno votato più elettori di quelli che hanno votato la destra mandando Meloni al governo nel 2022", dichiara Elly Schlein.

"Quando più gente di quella che ti ha votato ti chiede di cambiare una legge dovresti riflettere invece che deriderla. E oggi la destra ha perso, dopo Genova, Assisi e Ravenna, anche a Taranto", dice la segretaria del Pd sultatndo per il risultato pugliese dove Pietro Bitetti del centrosinistra è avanti sul candidato di centrodestra Francesco Tagliente. "La differenza tra noi e la destra di Meloni è che oggi noi siamo contenti che oltre 14 milioni di persone siano andate a votare, mentre loro esultano perché gli altri non ci sono andati. Ne riparliamo alle prossime politiche", dice Schlein. Insomma, sconfitti e contenti.