Referendum "contro noi stessi": chiudono le urne e inizia la resa dei conti nel Pd

09 giugno 2025 a

a

a

La prima a scatenarsi è l’eurodeputata Elisabetta Gualmini: “Aver mobilitato tutto il partito (democratico), tutti i circoli, tutti i dirigenti su un referendum che doveva 'correggere gli errori del vecchio Pd' si è rivelato un boomerang. Un referendum politico contro se stessi”. Una ricostruzione implacabile quella dell’esponente riformista: “Con quesiti rivolti al passato e pochissimo legati alle patologie del mercato del lavoro di oggi. Doveva essere uno sfratto a Meloni. Non pare vada cosi”. Il finale è di quelli che promettono battaglia: “Auguriamoci almeno una discussione franca magari anche con quelli del vecchio Pd".

L’eurodeputata si permette una punta di perfidia: il vecchio Pd è proprio quello che la scanzonata Elly ha riposto in cantina. E che ora con il clamoroso flop delle urne si prende una sorta di rivincita.

Video su questo argomento Referendum? Primarie del Pd. Cerno: "140 milioni per regolare i loro conti interni" | VIDEO

D’altra parte Maurizio Landini da una parte, ed Elly Schlein dall’altra, sono i veri responsabili della disfatta in arrivo. Se Maurizio il rosso ha messo a disposizione la macchina, la segretaria Pd al volante, ha cercato fino all’ultimo il burrone in cui precipitare. Compreso l’ultimo atto: la sfilata per Gaza per allungare la campagna elettorale sui referendum. Con questi risultati di affluenza. Ora si apre un periodo di turbolenza, il primo vero dell’epoca Schlein.