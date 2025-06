Referendum flop, affluenza al 30%. Landini e Schlein si schiantano sul quorum

09 giugno 2025 a

Un flop annunciato e il quorum lontano anni luce. I referendum abrogativi per cui si è votato ieri e oggi hanno fatto registrare un'affluenza poco al di sopra del 30 per cento (30,56 per la precisione). Un verdetto senza appello quello dell'affluenza ben lontano dal 50 per cento più un voto, soglia necessaria perché la votazione sia valida.

Urne chiuse in tutta Italia alle 15. Si è votato per i referendum, ma anche per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 13 Comuni e il primo turno in sette Comuni della Sardegna. Adesso prende il via lo spoglio. Alle comunali, occhi puntati su Taranto e Matera, città al ballottaggio. Mentre in Sardegna i cittadini di sette Comuni, Nuoro il più grande, sono andati alle urne per il primo turno delle elezioni.