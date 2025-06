Funaro: "Cinque sì". Silenzio elettorale? Se lo viola il Pd non è peccato

Aldo Rosati 08 giugno 2025 a

Le agenzie battono la notizia intorno alle 18, il post è di qualche ora prima. La sindaca dem di Firenze, Sara Funaro, dopo essersi recata a votare nel suo seggio nel centro cittadino, ha ben pensato di comunicare le sue “impressioni”. Un appello sull’importanza di andare a votare, che nel caso di un referendum con il quorum, è già comunque poco opportuno. La prima cittadina decide comunque di andare oltre: “Cinque Sì per un'Italia più giusta, che crede nei diritti, nella dignità del lavoro e nell'uguaglianza. Grazie alle donne e agli uomini che stanno lavorando per garantirci la possibilità di esprimere la nostra opinione". Insomma tanti saluti al silenzio elettorale, se lo viola il Pd non è peccato.