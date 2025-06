Referendum, "ancora un altro sì": la citazione di Emiliano in barba al silenzio elettorale

08 giugno 2025 a

a

a

"Ancora un altro sì": recitando quattro parole di "Quello che le donne non dicono", celebre brano di Fiorella Mannoia, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha aggirato l'ostacolo del silenzio elettorale e suggerito ai follower quale posizione prendere rispetto al referendum su lavoro e cittadinanza. Al momento di depositare l'ultima scheda nell'urna, l'ex sindaco di Bari si è fatto riprendere davanti alle urne per un video che poi ha lanciato sui social.

Una mossa, questa, che ha già attirato l'attenzione dei frequentatori della rete, che si domandano se sia lecita e se rispetti la legge che prevede che "nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda".

Diverso è stato il comportamento della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha votato per i referendum all'istituto professionale 'Edmondo De Amicis' in via Galvani, nel quartiere Testaccio di Roma. La leader dem ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ai cronisti per rispettare il silenzio elettorale e solo all'uscita dal seggio ha salutato alcuni sostenitori.