Bonelli non sa neanche come funziona il referendum: "Un abuso". Ma ecco la verità

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, grida allo scandalo nel primo in giorno in cui si vota per il referendum su lavoro e cittadinanza. "Nelle città dove sono in corso i ballottaggi per le amministrative come Taranto, molti presidenti di seggio chiedono agli elettori se vogliono votare anche per i referendum", scrive sui social, definendo l'accaduto di cui è venuto a conoscenza "un abuso", chiedendo al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, "di intervenire" e annunciando "un'interrogazione parlamentare". Il teorema crolla, però, nel momento in cui si ricorda come funziona la votazione per i referendum: i presidenti di seggio, come da regolamento, chiedono agli elettori quali schede desiderano ritirare. Nessuno scandalo, quindi, ma sistema.

E sui social Bonelli torna sulla piazza per Gaza di ieri per attaccare frontalmente il governo e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "300mila persone dalla parte giusta della storia. Basta complicità. Basta girarsi dall'altra parte. Giorgia Meloni esca dall'ipocrisia e dica sì alle sanzioni e riconosca lo stato di Palestina", ha scritto sul suo profilo social ufficiale. Come previsto, però, in piazza la sinistra non ha solo chiesto il cessate il fuoco a Gaza, ma ha anche sfilato tra kefiah e slogan contro Benjamin Netanyahu per qualche voto in più nelle urne del referendum.