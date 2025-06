Simone Leoni, i giovani del Ppe con lui: "Non sei solo, siamo con te"

Pietro De Leo 07 giugno 2025 a

a

a

Tanta solidarietà, generazionale e non solo, ha avvolto il Segretario nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni dopo la lettera a firma di suo padre Silvio pubblicata da il Tempo di ieri. Una missiva dai temi molto duri in cui il genitore prende le parti del generale Roberto Vannacci, dopo le critiche che il neo segretario dei giovani azzurri, proprio nel congresso che lo ha eletto sabato scorso, aveva rivolto all’eurodeputato della Lega. Dunque, la solidarietà, dopo l’attacco di Leoni senior, che è stato molto impostato sulla dimensione personale. Con una lettera inviata al Tempo, si schiera a fianco di Simone Leoni Francesco Sismondini, presidente dell’Eds, gli studenti del Partito Popolare Europeo. «Caro Simone, non avere paura», scrive Sismondini, «hai tracciato una strada che merita di essere percorsa. Che deve essere percorsa da chi crede in un mondo migliore: un mondo fatto di coesione, di sfide da affrontare con coraggio».

Papà Leoni si infuria col figlio Simone: "Non è degno di spolverare neanche gli anfibi a Vannacci"

E ragiona:«Simone ha denunciato con coraggiosa lucidità la triste e meschina deriva di una certa politica che antepone la facile visibilità alla profondità, il consenso immediato al pensiero critico, l’effetto al contenuto, le visualizzazioni alle idee». E molti sono poi i commenti di vicinanza sotto il post in cui Simone Leoni riporta la sua nota di risposta, in cui sottolinea l’inesistenza del rapporto con il padre. Poi c’èla politica. Il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci incassa la vicinanza di Silvio Leoni: «ringrazio per le sue parole e mi rendo conto quanto possa esserle pesato esprimersi apertamente sulla vicenda». E conclude: «I giovani sono il nostro futuro ed è nostro dovere responsabilizzarli e spronarli affinché si spendano perla nostra collettività accettando anche qualche sbavatura nel loro percorso». Esce anche il numero uno della Lega Matteo Salvini: «sottoscrivo parola per parola quello che ha detto il papà che invita il figliolo alla buona educazione e al rispetto del prossimo. Non mi sostituisco al papà». Però anche nel quadro politico è molta la solidarietà verso il segretario dei giovani azzurri.

Simone Leoni risponde al padre: "Sono cresciuto senza di lui ma lo perdono"

A partire da Forza Italia. Stefano Benigni, che gli ha passato il testimone della guida del movimento giovanile, vicesegretario del partito “adulto”, scrive: «Simone, continua così. Vai avanti a testa alta e senza paura. Difendi sempre le tue idee e lotta per i tuoi valori, come ci ha insegnato il presidente Berlusconi. Forza Italia è al tuo fianco». C’è una certa trasversalità nelle prese di posizione. La consigliera regionale di Italia Viva Vittoria Nallo esprime «piena solidarietà a Leoni, nuovo leader dei giovani di Forza Italia, finito nel mirino di attacchi personali sui social dopo aver espresso le proprie opinioni. Una vicinanza che sento anche in virtù del fatto che siamo quasi coetanei». La nota viene rilanciata dal leader del partito Matteo Renzi, che sottolinea: «Orgoglioso di Vittoria e di tutti i giovani di Italia Viva. E un abbraccio al giovane Simone e a tutto il movimento giovanile di FI». Anche Maria Elena Boschi dichiara la propria «piena e totale solidarietà a Simone Leoni. Non appartiene al mio partito, ma la sua sensibilità merita rispetto e amicizia». Vicinanza arriva, infine, da Luigi Marattin, deputato e cofondatore del Partito Liberaldemocratico: «è un piacere invitare Simone come ospite d’onore al nostro primo congresso nazionale».