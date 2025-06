Simone Leoni risponde al padre: "Sono cresciuto senza di lui ma lo perdono"

06 giugno 2025 a

Simone Leoni, il nuovo segretario nazionale dei giovani di Forza Italia, risponde al padre, che con una lettera pubblicata su Il Tempo e indirizzata al direttore Tommaso Cerno ha espresso "sdegno" per le gravi parole che il figlio "ha osato pronunciare contro Roberto Vannacci accusandolo falsamente". "Pur avendo sofferto molto, ancora oggi non provo rancore per Silvio Leoni, con il quale non ho condiviso nulla dei miei 24 anni di vita", ha scritto il segretario nazionale dei giovani di FI dopo che il caso è esploso e ha attirato le reazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, e del generale Roberto Vannacci.

"Lo perdono per avermi attaccato senza conoscere davvero me e i miei valori. Sono cresciuto senza di lui, ma con l'amore di una famiglia che mi ha voluto bene e che mi ha insegnato i valori cristiani del rispetto, della dignità e della centralità della persona. Vado avanti a testa alta, con la forza delle mie idee. Sempre da uomo libero", ha aggiunto Simone Leoni sul suo profilo Instagram ufficiale. La replica è arrivata nel pomeriggio dopo che il padre, sul quotidiano romano, ha spiegato come ha conosciuto Roberto Vannacci e consigliato al figlio di ripensare le sue parole.

"Gli hai addebitato, falsamente, pensieri contro disabili, gay e neri che lui non ha mai - e sottolineo mai- espresso né nel suo libro né in altre occasioni", ha scritto Silvio Leoni, associando le scelte del figlio a quelle di "una miserabile sinistra". Grave, per il padre di Simone Leoni, sarebbe anche il tentativo di rovesciare addosso all'europarlamentare della Lega "la responsabilità dei suicidi di alcuni ragazzi: semmai dovreste chiedervi dove eravate voi mentre il vostro povero amico che si è tolto la vita nei mesi scorsi si tormentava l'anima, evidentemente non compreso nel suo disagio. Attribuire a Vannacci il suicidio di alcuni ragazzi è la cosa più bassa e spregevole che io abbia mai visto in vita mia".