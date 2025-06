Referendum da ridere, il video che travolge i dem: "Pd? Poi decidiamo..."

07 giugno 2025 a

Il centrosinistra chiama gli elettori: tutti alle urne per votare ai referendum dell'8 e 9 giugno. Con le idee chiare, giusto? A ironizzare sulle storiche divisioni all'interno della galassia democratica è Il terzo mistero di satira seguitissimo account social. In questo video "Pino e Dino del Partito Democratico" chiedono a tutti di andare a votare per il "referendum che abbiamo fatto noi del PD per abolire una legge che abbiamo fatto noi del PD".

I partiti dell'opposizione vanno in ordine sparso. "Verdi e sinistra votano 5 sì. Il Movimento 5 Stelle ha dato libertà di scelta sulla cittadinanza. Più Europa ha fatto 2 sì, 3 no. E Calenda? Un sì, 4 no. Renzi ha fatto 1 sì, 2 no, 2 forse...". Almeno nel Pd saranno sicuri e compatti? Guardate come finisce il video qui sotto...