Ilaria Salis ora diventa youtuber: "Free all antifas, processi farsa". Quanti sono gli iscritti al canale

04 giugno 2025 a

a

a

Ora Ilaria Salis diventa youtuber. Mentre cresce l'attesa per scoprire la posizione della Commissione giuridica del parlamento europeo in merito all'immunità parlamentare concessa all'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, lei, la pupilla di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, apre un profilo su YouTube. E spunta il primo video, che ha come titolo l'hashtag "#freeallantifas" e che mette nel mirino la destra. "Ogni febbraio, neonazisti da tutta Europa si ritrovano a Budapest per il cosiddetto 'Giorno dell’Onore': una lugubre parata in memoria delle SS, tra saluti fascisti e simboli nazisti, tollerata e protetta dallo Stato ungherese. Mentre l’estrema destra sfila liberamente, gli antifascisti vengono arrestati, rinchiusi in prigione e trascinati in processi farsa", scrive Salis a corredo del filmato.

Video su questo argomento Cerno: "Salis e il martello: vi spiego chi ha vinto a Genova e perché la sinistra litiga persino su Gaza"

"Questo video racconta le storie di Ilaria Salis, Maja T., Zaid e Gino: compagnə colpitə dalla repressione del regime di Orbán per il loro impegno antifascista. Non è solo una questione ungherese. È una battaglia internazionalista, che riguarda la libertà di tuttə e la democrazia in tutta Europa. La solidarietà è la nostra arma. Usiamola", aggiunge. Una mossa, quella dell'europarlamentare di Avs, che però non pare incontrare il favore dei frequentatori della piattaforma web. Il canale, che porta il nome della paladina delle occupazioni, conta solamente quindici iscritti. Aria di flop, quella che si respira in rete, che è stata anche anticipata dalla bordata arrivata da András Jámbor, il volto più a sinistra dell’opposizione ungherese. "Questa non è solidarietà: vieni qui per la popolarità ma gli effetti li paghiamo noi", aveva dichiarato Jámbor in merito alla possibile passerella di Salis in occasione del Gay Pride di Budapest.