Festa della Repubblica, Zeller non canta l'Inno italiano. La sindaca di Merano ci ricasca: il video

Chi sa quali saranno le giustificazioni per il rifiuto di cantare l'Inno italiano per le celebrazioni della Festa della Repubblica, il 2 Giugno. La sindaca di Merano Katharina Zeller indossa la fascia tricolore - la stessa che aveva rifiutato al passaggio di consegne con predecessore Dario Dal Medico - ma fa scena muta quando parte il Canto degli Italiani, l'inno di Goffredo Mameli musicato da Michele Novaro.

“Il tricolore è maschilista”. Bufera su Amato che difende la sindaca di Merano

I fatti in mattinata, in piazza Walther a Merano. Tutti gli occhi sono per lei, la sindaca del SVP. Vicino a lei l'europarlamentare Luigi Spagnolli, Marco Galateo che è vice presidente del consiglio provinciale di Bolzano di Fratelli d'Italia e il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati. Parte l'Inno e la sindaca - figlia di Karl Zeller, già senatore SVP e Julia Unterberger, anche lei senatrice in carica per lo stesso partito - rimane in silenzio, immobile e sorridente. Qui di seguito il video de ilDolomiti.

Per il rifiuto della fascia Zeller si era giustificata dicendo che non era prevista in quell'occasione e aveva accusato Dal Medico di essersi comportato in modo maschilista, versione clamorosamente rilanciata anche dall'ex premier Giuliano Amato. Cosa dirà oggi per la scena muta sull'Inno?