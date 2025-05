Giuliano Amato, il video in cui difende la sindaca 'allergica' al tricolore: "Reazione a un maschio impositore"

28 maggio 2025 a

a

a

Altro che sfregio all'Italia, è stata la comprensibile reazione a un "maschio impositore". Parole e musica di Giuliano Amato che tra patria e patriarcato sul caso della neo sindaca di Merano Katharina Zeller - che si è tolta la fascia tricolore durante l'insediamento - ha detto: "Ha chiaramente reagito a un maschio impositore che, profittando anche del fatto che lei era donna, le stava imponendo la fascia tricolore, in un momento in cui non era prevista perché era solo lo scambio tra loro due. Sono episodi che è bene fare scivolare il più possibile senza piantarci grosse grane ma raccogliendoli come segnale che ci sono ancora delle frizioni che hanno bisogno di essere sciolte", afferma l'ex premier presidente emerito della Corte costituzionale nel suo intervento alla festa per gli 80 anni del quotidiano 'Alto Adige', trasmesso da Tv33 e che potete vedere cliccando su questo link . Nell'intervento il Dottor Sottile dà anche una "lezione" ai giornalisti su come far scivolare le notizie che non aggradano...

C'eravamo tanto Amato