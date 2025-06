Bersaglieri e Alpini finiti sotto attacco, la difesa di Valditara: "Vicinanza"

02 giugno 2025 a

Bersaglieri e Alpini, finiti sotto attacco nelle scorse settimane, vengono ora difesi dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Presente alla parata del 2 giugno, il ministro si è fatto immortalare al fianco di alcuni rappresentanti dei due corpi. "Voglio esprimere una particolare vicinanza all'Arma dei Bersaglieri che ha dato un contributo importante al percorso di unificazione nazionale", si legge a corredo di una prima fotografia. "Un saluto caloroso al glorioso corpo degli Alpini": è invece il commento al secondo scatto. Due post, quelli pubblicati da Valditara nel giorno della festa della Repubblica, che sembrano un'implicita risposta alle polemiche che hanno messo nel mirino prima gli Alpini e poi i Bersaglieri.

Il primo caso è stato quello di Biella, dove, in occasione dell'adunata annuale, un gruppo di Alpini ha attraversato le strade della città cantando Faccetta Nera e facendo il saluto romano. Una scelta da cui l'Associazione Nazionale Alpini si è dissociata tramite il suo presidente nazionale, Sebastiano Favero, il quale ha dichiarato che l'Ana "è una Associazione di volontari apartitica per Statuto e si dissocia perciò da qualunque forma di propaganda politica". Il secondo è quello di Magenta, dove un gruppo di professori del liceo scientifico Donato Bramante ha scritto una lettera per opporsi alla presenza dei Bersaglieri che avrebbero dovuto raggiungere l'istituto. "Il decalogo valoriale prevede obbedienza, rispetto, conoscenza delle proprie armi, ginnastica, sentimento della famiglia, fiducia in sé stessi fino alla presunzione. Nella maggior parte di questi dettami noi non riconosciamo noi stessi e il senso del lavoro educativo che svolgiamo", hanno scritto i docenti.